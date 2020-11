Britten arresteren 69 Albanezen na onderscheppen vissersboot

Frankrijk in de ban van moord op Alexia: huilende echtgenoot betuigt zijn liefde maar blijkt maanden later zelf de dader

17 november In Frankrijk is het fel gemediatiseerde proces rond de dood van Alexia Daval van start gegaan. Haar deels verbrande lichaam werd op 30 oktober 2017 teruggevonden in een bos op vijf kilometer van haar woning. Na drie maanden intensief speurwerk bleek de dader haar echtgenoot te zijn. De shock bij onze zuiderburen was compleet. Jonathann Daval (36) was immers de laatste die ze verdachten. Hij was toch diegene die haar als vermist opgegeven had? En bittere tranen voor de camera huilde toen ze tijdens een witte mars herdacht werd? Allemaal schone schijn om zijn eigen hachje te redden, blijkt nu.