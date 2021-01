Britse ziekenhuizen nog nooit zo zwaar onder druk als bij huidige coronagolf

"De situatie escaleert zeer snel. We zagen vorige week 5.000 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen arriveren, het equivalent van 10 ziekenhuizen vol coronapatiënten", zegt Chris Hopson, hoofd van NHS Providers, een organisatie die openbare zorginstellingen vertegenwoordigt. "We bereiken een punt waarop de ziekenhuisbedden vol zijn", voegde hij eraan toe. Hij zei voorts nog dat hij op zoek was naar bedden die elders beschikbaar waren, bijvoorbeeld in verpleeghuizen.

Geconfronteerd met een uitbraak van besmettingen die worden toegeschreven aan een variant van het virus, heeft het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds april meer dan duizend doden geregistreerd in 24 uur op woensdag. Het meest door de epidemie in Europa getroffen land telt nu in totaal 77.346 doden als gevolg van corona. Woensdag werden opnieuw meer dan 62.000 positieve gevallen geïdentificeerd, wat het ergste doet vrezen voor de komende weken. Er zijn al meer dan 30.000 patiënten met corona in de Britse ziekenhuizen, dat is meer dan op het hoogtepunt van de lente. Er zou tegen 19 januari een tekort kunnen zijn aan 2.000 algemene en intensive care-bedden in de Londense ziekenhuizen, meldt de Health Service Journal, het vaktijdschrift van de Britse gezondheidssector.

“Catastrofaal”

Rupert Pearse, een intensive care specialist in het Royal London Hospital, zei aan de BBC dat de situatie "zeker erger is dan in de eerste golf en veel moeilijker te beheren.” Op de vraag of hij dacht dat de gezondheidsdiensten binnen twee weken overweldigd konden worden, zei hij: "In mijn hele carrière heb ik er nooit aan gedacht om zoiets te zeggen, maar nu wel."

"Tenzij we de lockdown en de ermee gepaard gaande coronamaatregelen ernstig nemen, kan de impact op de gezondheidszorg voor het hele land catastrofaal zijn", besloot Pearse.

