Britse winkels nemen geen retourzendingen van Europese klanten meer aan vanwege douanekosten

Trouwe hond in Turkije wacht dagenlang geduldig aan ziekenhuis op baasje

14:09 Boncuk is echt wat je noemt ‘een trouwe viervoeter’. Zes dagen lang liep ze elke ochtend naar het hospitaal in het Turkse Trabzon, waar haar baasje, Cemal Senturk, was opgenomen voor een hersenbloeding. Toen de 68-jarige man uiteindelijk werd ontslagen, was Boncuk door het dolle heen.