Britse vrouwen getuigen over beangstigende ‘naaldaanvallen’ in nachtclubs: “Gedrogeerd met een prik”

Verschillende politiekorpsen in het Verenigd Koninkrijk voeren onderzoek naar een opvallend nieuw fenomeen in Britse nachtclubs. Meerdere vrouwen getuigen dat ze tijdens een avondje uit geprikt werden met een naald en daarna compleet van de kaart waren. Gedrogeerd met een injectie. “Dit is iets helemaal anders dan al wat we eerder hebben gezien”, zegt de politie.

Bij Sky News hebben meer dan twintig jonge vrouwen getuigd over zogenaamde ‘naaldaanvallen’ tijdens een avondje stappen. Het gaat om studentes uit steden als Nottingham, Liverpool, Cardiff, Manchester, Leeds en Newcastle. Zo is er ook het verhaal van de 19-jarige studente Sarah Buckle uit Nottingham, die vertelt dat ze vreesde dat ze op die fatale nacht van 28 september verkracht had kunnen worden, zelfs had kunnen sterven. Gelukkig hebben haar vrienden goed voor haar gezorgd. “Het was mijn eerste avondje uit na de terugkeer naar de universiteit”, getuigt ze. “Ik dacht dat het leuk zou zijn, weer gaan feesten met mijn vrienden. Maar het ging helemaal mis.”

“Ikzelf herinner me niets meer van wat er die nacht gebeurd is, maar mijn vrienden hebben het me allemaal verteld”, zo vangt ze aan. “Ze dachten eerst dat ik wat te veel had gedronken. Maar blijkbaar kon ik op een bepaald moment gewoon niet meer praten. Ik raakte niet meer uit mijn woorden, verstomde toen helemaal en zakte daarna in elkaar. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Toen wisten ze dat er iets serieus aan de hand was”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Blauwe plek

“Op de weg naar huis ben ik in de taxi zwaar beginnen overgeven. Ik verloor ook constant het bewustzijn.” Haar vrienden besloten haar naar het ziekenhuis te brengen. Daar werd Sarah tien uur later wakker. Ze kon zich niets herinneren van wat er was gebeurd. Niets. Maar ze merkte wel iets heel opvallends op aan haar hand. “Toen ik wakker werd, zag ik een blauwe plek die zich aan het vormen was op mijn hand. Er zat een puntje in. Later werd de blauwe plek alleen maar donkerder en begon ook mijn hand steeds meer pijn te doen.”

De verpleegster vertelde Sarah dat het erop leek dat ze gedrogeerd was met een injectie. De studente kreeg instant kippenvel. “Ik dacht meteen aan de gevaren. HIV, hepatitis. Wat als ik zoiets nu had opgelopen? Ik voelde me zo vies, zo ziek ook van wat er in mijn lichaam was gespoten.” De jonge vrouw zegt dat zij, en ook haar vriendinnen, doodsbang zijn om opnieuw uit te gaan. “Ik ben hier echt ziek van. Boos ook. Het laat een grote indruk na.”

Volledig scherm Zara Owen maakte ongeveer hetzelfde mee. Ze werd geprikt in haar dij. © Zara Owen

Ook de 19-jarige Zara Owen uit Nottingham trilt nog na van wat haar overkomen is. Zij werd op 11 oktober gedrogeerd nadat iemand haar in een nachtclub blijkbaar in haar dij had geprikt. “Ik herinner me zelf niks van wat er is gebeurd”, laat ze aan Sky News weten. “Een totale black-out. Dat is iets wat mij nog nooit eerder overkomen is en ik vind het heel eng om te beseffen wat er met mij had kunnen gebeurd zijn tijdens al die uren die nu een groot gat zijn. Ik had het geluk dat mijn vrienden er waren om me naar huis te brengen.”

“Toen ik de volgende ochtend wakker werd, had ik een scherpe pijn in mijn been”, vervolgt ze. “Het voelde gewoon raar. Ik keek en zag een prikgaatje op de plek waar ik het meeste pijn voelde.” Ze had al gehoord over de verhalen van Britse meisjes die met een prik waren gedrogeerd. “Toen wist ik het. Ook ik was gespiket met een naald.” Die avond had Zara een dikke jeans aan gehad. “Het feit dat mijn been niet eens bloot was, maakt het nog griezeliger”, vindt ze. “Ze hebben door een dikke denimstof heen moeten prikken. Dat kan toch niet simpel geweest zijn, het moet met een zekere kracht gebeurd zijn.” De jonge vrouw verkeert nog in shock. “Je weet dat je moet oppassen dat ze zeker niets in je drankje doen, maar dit? Het is ziekmakend gewoon. En als het mij kan overkomen, kan het zomaar ook bij iemand anders gebeuren.”

Volledig scherm Het aantal aangiftes van ‘naaldaanvallen’ bij de politie is duidelijk gestegen, melden Britse media. In absolute cijfers gaat het gelukkig wel nog om lage aantallen. © ThinkStock

Onderzoek

Inderdaad, de twee studentes zijn niet alleen. Het aantal aangiftes van ‘naaldaanvallen’ bij de politie is duidelijk gestegen, melden Britse media. In absolute cijfers gaat het gelukkig wel nog om lage aantallen.

Hoofdinspecteur Kathryn Craner van het politiekorps van Nottinghamshire laat weten dat er “verschillende incidenten” worden onderzocht, zowel van mensen die vermoeden dat iets in hun drankje werd gedaan als van mensen die een priksensatie hebben gevoeld en daarna ziek zijn geworden. “We hebben de camerabeelden van verschillende clubs opgevraagd en onderzoeken de zaak”, zegt ze. “Dit zijn incidenten die anders zijn dan al wat we al eerder hebben gezien.”

De National Police Chiefs’ Council (NPCC) stelt in een reactie bij BBC dat het moeilijk te beoordelen is of ‘spiking by needles’ (drogeren met naalden) een nationale ‘trend’ aan het worden is. Sarah Crew, hoofdofficier van de NPCC inzake verkrachting en seksuele delicten, zegt dat ze alle politiediensten heeft gevraagd om de zaak te onderzoeken en in kaart te brengen. Ze voegt eraan toe dat het een “eerlijke veronderstelling” is dat daders achter de aanvallen een “seksueel motief” hebben.

Petitie

Studentengroepen van meer dan 30 universiteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben intussen samen een online campagne opgezet waarbij wordt opgeroepen op tot een boycot van nachtclubs. Ze willen dat de naaldaanvallen en het probleem van drogeren in het algemeen in het nachtleven serieuzer wordt genomen. “We willen duidelijke veranderingen die nachtclubs veiliger moeten maken, zoals betere bewaking aan de ingang, hoesjes voor op glazen, beter opgeleid personeel,...”, klinkt het onder meer.

Een petitie met dezelfde vraag om meer veiligheid in de clubs, opgestart door een voormalige studente uit Glasgow, heeft in minder dan zes dagen tijd 100.000 handtekeningen gehaald. Intussen staat de teller zelfs al op meer dan 150.000. Dat betekent dat de kwestie besproken zal worden in het Britse parlement. De petitie wil concreet dat het een wettelijke vereiste voor nachtclubs wordt om gasten bij binnenkomst grondig te fouilleren.

Quote Dit is een heel nieuwe manier van drogeren en daar moet men op reageren. Iedereen die uitgaat, moet zich veilig kunnen voelen. Hannah Thomson

“Vanaf het moment waarop ik oud genoeg was om uit te gaan, hebben mijn ouders me geleerd om je drankjes te bedekken, je drinken niet alleen te laten en ook niet te proeven van de drankjes van vreemden”, zegt de 24-jarige initiatiefneemster Hannah Thomson. “Maar we hebben niet geleerd om te moeten oppassen voor gevaarlijke wapens en gevaren als naalden als we in de club zijn. Dit is een heel nieuwe manier van drogeren en daar moet men op reageren. Iedereen die uitgaat, moet zich veilig kunnen voelen.” Thompson voegt toe dat het sowieso al “een heel verontrustende tijd is voor jonge vrouwen in het Verenigd Koninkrijk, na de moorden op Sarah Everard en Sabina Nessa”. “Deze horrorverhalen maken de wereld een enge plek voor jonge vrouwen”, besluit ze.

‘Verschrikkelijk’

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft de politie om meer informatie over het nieuwe fenomeen gevraagd, schrijft de BBC. “Dit is absoluut verschrikkelijk”, klinkt het in een reactie van haar kabinet. “We hebben de politie verzocht ons een update te geven over de kwestie en vragen aan iedereen die iets ziet of meemaakt om dit zeker te rapporteren.”