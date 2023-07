Britse vrouw beweert dat ze identiteit van beruchte seriemoordenaar Jack the Ripper heeft achterhaald

Een familielid van één van de oorspronkelijke speurders naar Jack the Ripper, de seriemoordenaar die in de negentiende eeuw in Londen minstens vijf vrouwen vermoordde, beweert in een nieuw boek de ware identiteit van de moordenaar te hebben achterhaald. Dat schrijft ‘The Sunday Telegraph’.

Jack the Ripper verminkte en vermoordde aan het einde van de negentiende eeuw zeker vijf vrouwen in de Britse hoofdstad. Zijn identiteit is nooit achterhaald en het mysterie zorgt regelmatig voor nieuwe theorieën. Tientallen mensen werden al als mogelijke dader geïdentificeerd, tot in koninklijke kringen toe.

Maar nu beweert een achterachterkleindochter van één van de oorspronkelijke speurders, Sarah Bax Horton, de seriemoordenaar definitief te hebben ontmaskerd. In een nieuw boek schrijft ze dat Hyam Hyams de echte Jack the Ripper is. Horton baseert zich naar eigen zeggen op getuigenissen. Hyams was een alcoholverslaafde die in de buurt woonde waar de vrouwen werden omgebracht. Hij had mentale problemen en verbleef regelmatig in psychiatrische instellingen. Als gevolg van een ongeval liep hij kreupel.

Toenmalige getuigen beschrijven Jack the Ripper als een man, een dertiger, met een stramme arm en een knie die hij niet kon strekken. Volgens Horton komen de beschrijvingen overeen met de medische gegevens van Hyams, die ook aan epilepsieaanvallen leed. Toen de man op een bepaald moment door de politie werd opgepakt, stopten de moorden, aldus de schrijfster.

Ook Paul Begg, een kenner van het mysterie rond Jack the Ripper en de auteur van meerdere boeken over de seriemoordenaar, steunt de hypothese. In 2014 werd in een ander boek nog gewezen in de richting van Aaron Kosminski, een ingeweken Poolse barbier. Kosminski wordt al langer als hoofdverdachte beschouwd.