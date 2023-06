Britse vrouw (44) krijgt 28 maanden cel omdat ze abortuspil nam na wettelijke limiet

De Britse Carla Foster (44) nam tijdens de eerste lockdown in 2020 de abortuspil na de wettelijke limiet en is daarom veroordeeld tot meer dan 2 jaar gevangenisstraf. De moeder van drie kinderen had de medicatie gekregen na een consultatie op afstand, waar ze niet eerlijk was over hoe lang ze al zwanger was. Haar veroordeling maakt heel wat gevoelens los in de Britse samenleving, waar nu gesproken wordt over een “archaïsche wet” die “dringend hervormd moet worden”.

Foster kwam aan de abortuspillen met de ‘pillen per post’-regeling, die tijdens de coronapandemie werd ingevoerd in het VK. Het maakte dat zwangerschappen tot 10 weken thuis konden worden afgebroken. Volgens de Britse wet is abortus ook tot 24 weken legaal, maar na 10 weken wordt de procedure in een kliniek uitgevoerd. Die wet volgde Foster dus niet, want de vrouw bleek tussen de 32 en 34 weken zwanger te zijn toen ze de medicatie nam.

Op 11 mei 2020, nadat ze de medicatie had ingenomen, werd een noodoproep gedaan om te melden dat ze aan het bevallen was. De baby ademde niet na de geboorte, en werd ongeveer 45 minuten later dood verklaard. De officiële doodsoorzaak werd geregistreerd als doodgeboorte en gebruik van abortusmedicatie door de moeder.

“Zorgvuldig gepland” of “emotioneel in de war”?

Aanklagers voerden aan dat Foster de abortus “zorgvuldig” had gepland. Dat zou blijken uit verschillende zoekopdrachten tussen februari en mei 2020, waarbij ze op internet had gezocht naar “hoe een zwangerschap te verbergen”, “hoe een abortus te plegen zonder naar de dokter te gaan” en “hoe een baby na zes maanden te verliezen”.

Fosters verdediging sprak dat weer over de beperkte toegang tot gezondheidszorg tijdens de lockdown, waardoor ze gedwongen werd online naar informatie te zoeken. “De beklaagde zou absoluut gebruik hebben gemaakt van de diensten als die destijds beschikbaar waren geweest”, klonk het bij Fosters advocaat Barry White.

De rechtbank hoorde ook dat ze aan het begin van de lockdown opnieuw bij haar vervreemde partner was ingetrokken terwijl ze zwanger was van een andere man. De rechter accepteerde dat ze “emotioneel in de war was” toen ze haar zwangerschap beëindigde. De vrouw had bovendien al drie kinderen, van wie een met een beperking, die zouden lijden onder Fosters zwangerschap.

Oproep tot voorwaardelijke straf

De vrouw werd aanvankelijk beschuldigd van kindermoord, wat ze ontkende. Later pleitte ze schuldig aan een alternatieve aanklacht: het toedienen van medicatie of het gebruik van instrumenten om abortus te plegen. Foster kreeg uiteindelijk 28 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 maanden voorwaardelijk. De rechter zei nog dat hij misschien had kunnen overwegen haar gevangenisstraf op te schorten, als ze eerder schuldig had gepleit.

Voorafgaand aan de hoorzitting werd een brief gestuurd naar de rechtbank, ondertekend door een aantal organisaties voor de gezondheid van vrouwen, waarin wordt opgeroepen tot een volledig voorwaardelijke straf. Die brief vond de rechter echter “niet gepast”. Hij voegde toe dat het zijn plicht was “de wet toe te passen zoals bepaald door het parlement”.

Geen enkele vrouw mag dit ooit nog meemaken Britse zwangerschapsadviesdienst (BPAS)

En die wet wordt nu door de Britse zwangerschapsadviesdienst (BPAS) bestempeld als “archaïsch”. De BPAS laat horen dat het “geschokt en ontsteld” was door Fosters straf en dat “geen enkele vrouw dit ooit nog mag meemaken”. CEO Clare Murphy vindt dat het parlement meer moet doen om bescherming te bieden, zodat “vrouwen in deze wanhopige omstandigheden niet meer met gevangenisstraf worden bedreigd”.

Labour-parlementslid Stella Creasy riep ondertussen op tot “dringende hervormingen”. In een tweet merkte ze op dat een gemiddelde gevangenisstraf voor een geweldsdelict in Engeland 18 maanden is, en dat Foster nu tot 28 maanden is veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie reageert dat “deze uitzonderlijke gevallen complex en traumatisch zijn”. Het duidt ook op de plicht van de aanklagers om “ervoor te zorgen dat wetten die door het parlement zijn vastgelegd correct worden overwogen en toegepast bij het nemen van moeilijke beslissingen”.

Huidige premier Rishi Sunak vindt dat de huidige wetten evenwichtig zijn, zegt zijn woordvoerder. “Onze huidige wetten brengen het recht van een vrouw op toegang tot veilige en legale abortussen in evenwicht met de rechten van een ongeboren kind”, klinkt het. “Ik ben niet op de hoogte van plannen om die aanpak te veranderen.”