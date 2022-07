Britse volksgezondheidsdienst NHS kampt met grootste personeelstekort ooit

Bijna 900.000 Oekraïense vluchtelin­gen geregi­streerd in Duitsland

Duitsland heeft sinds de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari ruim 890.000 Oekraïense staatsburgers geregistreerd. Hoeveel er momenteel nog in Duitsland zijn, is echter onduidelijk. Een aanzienlijk deel is mogelijk naar andere landen gereisd of teruggekeerd naar Oekraïne.

