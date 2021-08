Britse veteraan onderweg naar luchthaven Kaboel met 200 asieldieren tegengehouden door taliban

LIVE. De Croo over beëindi­ging Belgische evacuaties vanuit Afghanis­tan: "Dreiging van zelfmoord­aan­slag aan luchthaven Kaboel”

10:58 Dat de federale regering woensdag beslist heeft de evacuatiemissie ‘Red Kite’ in Afghanistan stop te zetten, heeft onder meer te maken met de imminente dreiging van een zelfmoordaanslag op de luchthaven van Kaboel. Informatie daarover kwam in de loop van de dag binnen via Amerikaanse en andere bronnen. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd op een persconferentie.