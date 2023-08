Britse verpleegster schuldig aan moord op zeven pasgeboren baby's: collega’s vermoedden al jaar dat er iets mis was voor politie erbij werd gehaald

Een Britse verpleegster is schuldig bevonden aan de moord op zeven baby’s en poging tot moord op nog zeven andere op de dienst neonatologie van het Countess of Chester Hospital nabij Liverpool. Lucy Letby (33) is daarmee de ergste kindermoordenaar uit de moderne Britse geschiedenis. Collega’s van de vrouw vertelden aan ‘Sky News’ dat er al vermoedens de ronde deden in het ziekenhuis een jaar voor de directie de politie verwittigde.

De feiten gebeurden tussen juni 2015 en juni 2016. Twee van de slachtoffertjes waren tweelingbroertjes, die prematuur geboren waren. Het ene gaf ze insuline, het andere spoot ze lucht in de aderen.

De ouders getuigden tijdens het proces en omschreven Letby als “kalm en erg koel”. Ze moesten hulpeloos toekijken hoe een van hun kinderen gereanimeerd werd. “Het was de eerste keer dat we mama en papa werden en we wisten niet wat er gebeurde", vertelde de vader. De jongens overleefden het, maar één van hen liep wel hersenschade op. Op het proces vertelden de ouders dat “geen staf voldoende” zou zijn voor Letby.

Slachtoffertjes

Twee van haar laatste slachtoffertjes overleefden het niet. De broertjes die deel waren van een drieling overleden toen ze nog geen week oud waren, het derde kindje liep zware leverschade op.

Volledig scherm Een beeld van de afdeling waar Letby werkte. © via REUTERS

Volgens de openbare aanklager gebruikte Letby al het medisch materiaal en alle geneesmiddelen die ze ter beschikking had om de moorden uit te voeren, waaronder het injecteren van lucht in de bloedbaan of in de maag, overvoeding met melk, fysieke mishandeling en vergiftiging met insuline.

De baby’s crashten dan opeens zonder schijnbare aanleiding, zowel overdag als ‘s nachts. Het viel haar collega’s op dat er iets niet klopte. Eén van hen vertelde aan ‘Sky News’ dat als er ‘s nachts een alarm afging op neonatologie, het verplegend personeel schamper aan elkaar vroeg: “Ik vraag me af of Lucy werkt vannacht.”

Letby gebruikte vervalste medische aantekeningen om haar sporen uit te wissen en probeerde collega’s te overtuigen dat het om “pech” ging. Ze beweerde ook dat de kinderen stierven door een gebrek aan hygiëne in het ziekenhuis en een personeelstekort.

Cijfers

Pas een jaar later contacteerde de ziekenhuisdirectie de politie. Dat gebeurde omdat er een aanzienlijke stijging was vastgesteld in de cijfers van het aantal onverwachte overlijdens op de dienst neonatologie. Letby was altijd aanwezig op het moment van de sterfgevallen, waardoor er argwaan ontstond.

Volledig scherm Lucy Letby tijdens een ondervraging. © via REUTERS

De verpleegster werd na een twee jaar durend onderzoek aangeklaagd, in november 2020. De politie doorzocht daarvoor meer dan een half miljoen medische en digitale documenten. In haar woning werden ook post-its gevonden met daarop de boodschap: “Ik verdien het niet om te leven. Ik heb ze expres vermoord omdat ik niet goed genoeg ben om voor ze te zorgen” en “Ik ben een verschrikkelijk slecht mens”.

Volledig scherm Een handgeschreven briefje van de verpleegster dat op het proces getoond werd. © AFP

Letby huilde tijdens het voorlezen van de uitspraak, wat verspreid over enkele dagen gebeurde. Ze blijft haar betrokkenheid bij de dood van de baby's ontkennen en beweert dat ze moet opdraaien voor fouten van het ziekenhuis. Over haar motief is nog altijd niets bekend. De strafmaat wordt later bepaald.

Volledig scherm © AP

Families van de slachtoffers zochten steun bij elkaar. Ook een van de juryleden kon haar tranen niet bedwingen.

De politie maakte na de uitspraak vandaag bekend dat ze nog onderzoekt of de vrouw ook al feiten pleegde in de jaren vóór juni 2015, zowel op de plaats waar ze stage liep als in het Countess of Chester Hospital.