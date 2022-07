Britse toerist (52) raakt vermist nadat hij in Gardameer springt om zoon te redden: “Mogelijk verdronken na thermische shock”

ItaliëEen 52-jarige Britse toerist is vrijdag vermist geraakt in het Gardameer in het noorden van Italië. De vader van twee zou in het water zijn gesprongen nadat zijn 14-jarige zoon in moeilijkheden kwam. De man slaagde erin om zijn zoon te redden, maar werd zelf opgeslokt door het water. De lokale reddingsdiensten zoeken momenteel naar enig spoor van de toerist, al wordt gevreesd dat de vijftiger verdronken is.

De Brit had samen met zijn gezin een boot gehuurd en was aan varen in de buurt van Limone, een stadje aan de westoever van het Gardameer. De man merkte op hoe zijn zoon, die aan het zwemmen was, in moeilijkheden was geraakt en twijfelde geen seconde. Hij sprong in het water en wist de tiener terug naar de boot te duwen, waar de jongen aan boord werd getrokken door zijn moeder en zijn 5-jarig zusje.

Toen de moeder van het gezin zich echter omdraaide, was haar man nergens meer te bespeuren. De vrouw schreeuwde om hulp en alarmeerde zo de andere boten in de buurt. “We bevonden ons op ongeveer 100 meter van de oever toen we een vrouw om hulp hoorden schreeuwen. Ik keek om en ze zat in een boot met twee kinderen die aan gillen waren en naar het water wezen, dus belden we de hulpdiensten. Die waren snel ter plaatse”, vertelde een ooggetuige aan lokale media.

De kustwacht zocht nog toch vrijdagavond laat naar enig spoor van de man, maar zonder succes. De gezinsleden wachten dus nog steeds op nieuws en krijgen momenteel psychologische bijstand.

Thermische shock

De Britse toerist, van wie de naam nog niet is vrijgegeven, zou een zakenman zijn die volgende week dinsdag zijn 53ste verjaardag zou vieren. Hij overnachtte samen met zijn gezin in een viersterrenhotel in de buurt van de plaats waar het incident zich voordeed.

De reddingsdiensten vrezen dat de man overleden is na een thermische shock. “Het was vrijdagmiddag erg warm, maar het water was tien graden kouder”, meldt de kustwacht. De man zou daarmee al de derde persoon in amper een week tijd zijn die in het Gardameer is verdronken. Zo kwamen vorige week nog twee mannen van 36 en 41 jaar om het leven in het water.

De zoekactie gaat vandaag door. Er worden onder meer boten van de kustwacht en de brandweer, en vrijwilligersboten ingezet, alsook helikopters en een team duikers die de bodem met speciale camera’s afzoeken.

