Britse toerist (21) overlijdt in Griekenland nadat hij geraakt wordt door rotor van helikopter

Russisch leger afgeremd door reparatie van duizenden beschadig­de voertuigen: “Ze staan nog steeds voor dilemma”

Rusland wordt volgens inschattingen van de Britse geheime dienst in Oekraïne afgeremd door de noodzaak om een groot aantal beschadigde gevechtsvoertuigen te repareren. "Russische bevelhebbers staan nog steeds voor het dilemma of ze middelen moeten leveren voor het offensief in het oosten of de verdediging in het westen moeten opvoeren", zegt het Britse ministerie van Defensie maandag in een update.

25 juli