Britse tiener die twee zussen vermoordde als "offer" om lotto te winnen krijgt levenslang

Een tiener die in juni vorig jaar op beestachtige manier twee zussen vermoordde in Londen, heeft levenslang gekregen. Danyal Hussein (19) sloot een “pact” met “een demon” en doodde Nicole Smallman (27) en Bibaa Henry (46) als “offer” zodat hij de lotto zou winnen.

De twee zussen waren op 6 juni 2020 in het Fryent Country Park in Wembley. Ze hadden de verjaardag van Bibaa gevierd met vrienden en waren als enige over nadat iedereen al vertrokken was. Hun lichamen werden twee dagen later gevonden door vrienden in het struikgewas vlakbij de plaats waar ze laatst gezien waren, hun ledematen verstrengeld. Ze bleken doodgestoken. Nicole kreeg 28 messteken, Bibaa acht.

Het onderzoek leidde al snel naar Hussein. Hij had zichzelf gesneden bij zijn aanval en liet DNA achter op de plaats van de misdaad. Er waren ook camerabeelden waarop hij te zien was.

Bloed

Hussein ontkende dat hij de vrouwen gedood had, maar werd in juli toch schuldig bevonden. Hij wilde niet zeggen waarom hij de moorden had gepleegd, maar speurders ontdekten bij hem thuis een handgeschreven contract dat hij had opgesteld met “de machtige koning Lucifuge Rolocale”. Daarin beloofde hij om vrouwen te offeren in ruil voor het winnen van de lotto. Hij had het pact ondertekend met zijn bloed.

In het pact stond dat hij “elke zes maanden minstens zes offers zou brengen”, “zo lang hij vrij was en fysiek in staat”. Hij gaf ook aan dat hij alleen vrouwen zou offeren. In ruil zou hij de Mega Millions Super Jackpot winnen en “rijkelijk beloond” worden “met geld en macht”. In de tien dagen na de moorden gaf de man in totaal 160 pond (zo’n 190 euro) uit aan lotterijbiljetten.

Hussein zal minstens 35 jaar van zijn totale celstraf moeten uitzitten. Hij werd psychiatrisch geëvalueerd voor hij zijn straf toebedeeld kreeg. “Je kwam deze twee vrouwen tegen en kende hen niet. Je verraste hen, joeg hen doodsangst aan en vermoordde hen", aldus de rechter bij de bekendmaking van de straf vandaag.

Gekweld

Ze vertelde ook dat het leven van de nabestaanden van de zussen “gebroken” was en verwees naar een getuigenis van hun moeder die zei dat ze “gekweld” werd door hoe haar dochters hadden geleden.

Hussein zelf was een probleemkind en werd op zijn 15de door zijn leerkrachten opgegeven voor een programma van de overheid voor extremisten. Dat gebeurde nadat ze ontdekt hadden dat hij op computers van de school extreemrechtse propaganda had geraadpleegd.

Na de moorden ontdekten speurders dat hij desondanks online satanistische forums had bezocht en opzoekwerk had gedaan rond extreemrechtse ideologieën.