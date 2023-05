Britse tiener die overleed na elektrocutie zou mogelijk nog leven als hulpdiensten juiste adres hadden

Tien minuten

Dokter Schofield legt uit dat elektrocutie leidt tot een van twee medische gebeurtenissen. In het ene geval wordt het hartritme verstoord, maar keert het later terug, zoals bij het geval van Lewis en Ben. In het andere geval veroorzaakt elektrocutie zoveel schade aan het hart dat het stopt met kloppen. Dat was het geval bij Luke.

Hij vertelt verder dat de tiener mogelijk gered kon worden als iemand binnen tien minuten na de schok reanimatie had toegepast. De hulpverlener aan de telefoon had echter gezegd dat niemand Luke mocht aanraken om verdere slachtoffers te voorkomen. “Het is zeer waarschijnlijk dat hij het had overleefd als de reanimatie eerder was gestart of als er binnen de eerste tien minuten een defibrillator beschikbaar was geweest”, aldus dokter Ian Schofield.