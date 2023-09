Britse terreurverdachte opgepakt na ontsnapping uit gevangenis, vastgebonden onder vrachtwagen

Update LIVE. Dodental van zwaarste aardbeving ooit in Marokko opgelopen tot 820

Marokko is vrijdagavond opgeschrikt door een aardbeving waarbij honderden doden zijn gevallen. Marokkaanse tv-zenders melden al 820 doden en 672 (zwaar)gewonden. Volgens lokale media gaat het om “de zwaarste aardbeving ooit” in het Noord-Afrikaanse land. Volg hier al het nieuws over de aardbeving in Marokko via onze liveblog.