Britse tabloid brandt "saai" België af als alternatief voor zuiden nu het warmer wordt: "Vlaams klinkt als iemand die rochelt”

In de Verenigde Staten zouden al meer dan 100.000 transgenders weggevlucht zijn uit hun eigen staat. Ze voelen er zich niet meer veilig, want in verschillende Republikeinse staten zijn er strenge anti-transgenderwetten. VS-correspondent Romina Van Camp spreekt in Florida met de 24-jarige Nico Allen. Hij voelt zich genoodzaakt om te verhuizen omdat hij zich niet meer op zijn gemak voelt en niet meer aan de juiste medicatie kan geraken. “Dat ik nu naar Georgia moet verhuizen is beangstigend. En ik wil het niet”, vertelt Nico. “Maar ik heb niet de keuze gekregen of ik dit wil of niet.”