Britse supermarktketen slaat aan het hamsteren en waarschuwt voor prijsstijgingen door brexit

Mysterie monoliet Isle of Wight opgelost

13:00 Ook op het Britse Isle of Wight richtte zich zondag plots een blinkende zuil op. De zoveelste in de rij, na de ontdekking van een eerste monoliet in de woestijn van Utah in de VS eind vorige maand. De 29-jarige ontwerper Tom Dunford zegt nu dat hij het voorwerp op het eiland heeft neergepoot, “puur voor de fun”.