Britse supermarktketen lanceert korting voor 60-plussers wegens stijgende prijzen van levensmiddelen

Bewaker van Qatarese ambassade gedood in Parijs, verdachte (38) opgepakt

In Parijs is een bewaker van de ambassade van Qatar om het leven gebracht. Dat melden Franse media. De politie heeft de verdachte dader opgepakt, zo bevestigt het parket. Volgens de politie had de man binnengebroken in de ambassade. Toen de bewaker hem aansprak, sloeg de man hem in elkaar en wurgde hij hem. Het slachtoffer stierf ter plekke.

11:59