Britse studente ontsnapt aan parkeerboete met hulp van ChatGPT

De 22-jarige Britse studente Millie Houlton zag een parkeerboete van 60 pond (ongeveer 68,50 euro) van de Britse stad York achter haar voorruit steken. Hoewel de studente een parkeervergunning had, wou ze de boete toch betalen. Ze had namelijk geen zin om tijd te spenderen aan het uitschrijven van een protestmail. Bovendien achtte ze zichzelf niet in staat om een goede email te schrijven. Ze kwam echter op het idee om chatrobot ‘ChatGPT’ de email te laten opstellen.

“Help me alsjeblieft een mail te schrijven naar de stad, ze hebben me een parkeerboete gegeven”, vroeg ze aan de chatrobot. Verder voerde ze nog enkele details in over de boete, zoals de datum en het referentienummer van de boete. Enkele minuten later kreeg Houlton naar eigen zeggen “een perfect gevormd gepersonaliseerd antwoord”. “Het zei dat ik een student was en dat ik mijn parkeervergunning voor twee jaar had betaald. Verder zei het dat ik niet opzettelijk ergens zou parkeren waar dat niet zou mogen”. De chatrobot heeft volgens Houlton dan ook “geweldig” werk geleverd.