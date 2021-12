Britse rijexaminator met overdosis Red Bull onterecht ontslagen

Snelheids­rem­mers moeten weg op wegen waar privéfirma flitst

Vijf Vlaamse gemeenten gingen al in zee met een privéfirma om trajectcontroles te installeren en te beheren in hun dorp. Per uitgeschreven boete gaat telkens 24 euro naar de firma. Maar uit gelekte contracten blijkt nu dat het bedrijf gemeenten soms eerst dwingt om snelheidsremmers weg te halen op het traject, om er vervolgens permanent te flitsen. Vias noemt dat een brug te ver. “Een privébedrijf dat er baat bij heeft dat er zoveel mogelijk boetes worden uitgeschreven: dat is een grens die in ons land nog nooit overschreden is.”

5:09