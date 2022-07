Britse restaurants lijden onder brexit

Dief steelt levende kreeft uit restaurant in Straats­burg

Een ongebruikelijke diefstal in de Elzas. Vrijdag heeft de Franse politie een man aangehouden in Straatsburg die meerdere diefstallen zou hebben gepleegd in winkels, maar in zijn zak troffen ze ook een levende kreeft aan. Die jatte hij uit een restaurant in het historische centrum van de stad.

