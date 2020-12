Britse regeringsbronnen ontkennen dat er doorbraak in zicht is over visserij

Van snelwegen afsluiten tot noodpar­kings op luchtmacht­ba­sis en Kortrijk Xpo: zo wil West-Vlaanderen totale brexitcha­os vermijden

4 december Brexitangst, het zou een kandidaat voor het woord van het jaar kunnen zijn. Met het oog op de scheiding eind deze maand slaan de Britten massaal goederen in, bang dat die straks minder makkelijk verkrijgbaar zijn. De ellenlange files van de voorbije dagen, van Calais tot over de grens in De Panne, zijn nog maar het begin. Is West-Vlaanderen klaar om straks gestrande truckers te slapen te leggen? En wat met de vele Vlaamse transportfirma’s die nu het Kanaal niet dreigen over te raken? “We verwachten ook dat Franse vissers straks de havens blokkeren. We moeten ons dus voorbereiden tot in het extreme”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.