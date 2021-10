Britse regering zet EU onder druk voor nieuwe aanpak Noord-Ierland: “We kunnen niet eeuwig wachten”

Frost, een vertrouweling van premier Boris Johnson, greep het partijcongres van de Conservatives in Manchester aan om een nieuw dreigement naar Brussel te sturen. “Zonder akkoord over een snelle oplossing zullen wij het vrijwaringsmechanisme van artikel 16 moeten aanwenden. Dat is allicht de enige manier om ons land, onze bevolking, onze handel, onze territoriale integriteit en het vredesproces te beschermen.”

“Onwerkbaar”

Het is niet de eerste keer dat de Britse regering dreigt met de activering van artikel 16. Dat maakt het mogelijk om bepaalde delen van het Noord-Ierse protocol eenzijdig op te zeggen. Het protocol bepaalt dat Noord-Ierland ook na de brexit de regels van de Europese douane-unie en de Europese eenheidsmarkt blijft volgen. Die regeling moest vermijden dat er opnieuw fysieke controles moeten plaatsvinden op de grens met EU-lidstaat Ierland en de spanningen tussen unionisten en Ierse nationalisten in Noord-Ierland opnieuw oplaaien.

De conservatieve regering in Londen stemde tijdens de brexitonderhandelingen in met de oplossing, maar bestempelt het protocol nu als onwerkbaar. Ze eist nieuwe onderhandelingen, maar de Europese Commissie wil vooralsnog enkel praten over aanpassingen in de uitvoering van het protocol op het terrein. “De aanzienlijke veranderingen die nodig zijn, zullen op die manier niet doorgevoerd kunnen worden. Daar maak ik me ongerust over”, stelde Frost vast.

“Binnenkort antwoord”

“Wij geven geen commentaar op verklaringen van onze partners of elke andere betrokken partij, hoe lyrisch of agressief die ook zijn”, reageerde een woordvoerster van de Commissie. Een andere zegsman beloofde “binnenkort” een Europees antwoord. “We werken intensief aan praktische oplossingen voor een aantal moeilijkheden waarmee de mensen in Noord-Ierland geconfronteerd worden”, klinkt het.

De socialistische oppositiepartij Labour wrijft de regering intussen aan dat ze spanningen oppookt, maar geen oplossingen te bieden heeft. “Frost heeft elk woord van het akkoord onderhandeld, maar nu brengt hij dat bij elke gelegenheid in diskrediet”, stelde parlementslid Louise Haigh.