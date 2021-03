Britse regering wil nieuwe gas- en olievelden ontginnen in Noordzee

De regering van premier Boris Johnson bereikte een akkoord met de oliesector over de energietransitie in de Noordzee. Londen wil nog nieuwe boorplatformen toestaan wanneer die ontginning in lijn zou zijn met de doelstellingen van het land om tegen 2050 netto koolstofneutraal te zijn. Het land wil tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 100 procent terugdringen in verhouding tot het niveau van 1990.

Maar de olie- en gasvelden blijven van strategisch belang voor het land. Ze dekken bijvoorbeeld de energiebehoefte, zorgen voor fiscale inkomsten en brengen een pak jobs met zich mee. De regering wil die jobs beschermen, maar ook de uitstoot van de oliewinning op zee fors terugdringen. Die is momenteel verantwoordelijk voor 3,5 procent van de Britse uitstoot van broeikasgassen.

In het akkoord is sprake van 50 procent emissiereductie tegen 2030, via investeringen van de sector zelf en de overheid, voor 16 miljard pond (18,6 miljard euro). Die reductie wil Londen bekomen door de boorplatformen van stroom te voorzien via hernieuwbare energie en ook het afvangen van de CO2-uitstoot of nog de productie van waterstof. Voorts zal de regering vanaf 31 maart plannen voor ontginning van fossiele brandstoffen in het buitenland niet langer steunen.

Minister van Bedrijfsleven Kwasi Kwarteng spreekt van een duidelijk signaal dat het Verenigd Koninkrijk een “natie met propere energie” zal worden. Maar de milieubeweging is allerminst overtuigd. Nieuwe ontginningen op de Noordzee toestaan is voor Mel Evans van Greenpeace een totale mislukking in het licht van de COP26-top, later op het jaar in Glasgow.