Britse regering verplicht laadpaal voor elektrische wagens bij nieuwe woningen

Bijna 250 migranten gered die Kanaal wilden oversteken

Bijna 250 migranten zijn gered op zee in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de loop van zaterdag, toen ze in moeilijkheden gekomen waren in hun poging het Kanaal over te steken. Dat is vernomen van de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee.

21 november