Britse regering verlaagt taksen op binnenlandse vluchten

Cannes Winkel van Yves Saint Laurent in Cannes overvallen, dieven stelen 50.000 tot 100.000 euro aan kledingwa­ren

11:58 Een magazijn van het modemerk Yves Saint Laurent in de Zuid-Franse stad Cannes is in de nacht van 24 op 25 oktober overvallen. De dieven gingen aan de haal met kledingstukken, leerwaren en schoenen van het luxemerk met een geschatte waarde van samen 50.000 tot 100.000 euro. Volgens Isabelle Pasquier, de voorzitter van de winkels in de regio, is het de eerste keer dat er in het magazijn is ingebroken.