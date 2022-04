Britse regering verantwoordelijk voor coronadoden in rusthuizen

Tijdens de coronapandemie zijn in het Verenigd Koninkrijk tienduizenden mensen overleden in rusthuizen. De oorzaak van de sterke verspreiding van het virus in rusthuizen is de beslissing van de Britse regering om massaal patiënten uit het ziekenhuis te ontslaan zonder een voorafgaande test. Die maatregel was bedoeld om zo snel mogelijk meer ziekenhuisbedden vrij te maken.

Twee vrouwen, wiens vader door een coronabesmetting gestorven is in een rusthuis, dienden een klacht in tegen het ministerie van Volksgezondheid en de gezondheidsinstantie Public Health England. In die rechtszaak viel woensdag een uitspraak.

Asymptomatische besmetting

In hun vonnis beschuldigen de rechters de regering ervan onvoldoende rekening te hebben gehouden met de risico’s die de asymptomatische verspreiding van het virus inhield voor ouderen en kwetsbare bewoners. Ondanks de groeiende bewustwording over asymptomatische besmettingen in maart 2020, nam de minister van Volksgezondheid geen bijkomende maatregelen, stelde de rechtbank.

“Wij hebben ons onvermoeibaar ingezet om de bevolking te beschermen tegen het gevaar van het virus en hebben bijzondere nadruk gelegd op de bescherming van de rusthuizen en hun bewoners”, reageert de Britse regering op de uitspraak van de rechtbank. Toenmalig minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt dat hij niet tijdig werd ingelicht over de asymptomatische besmetting en betreurt dat ten zeerste.

Volledig scherm Matt Hancock. © AP