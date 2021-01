Britse regering sluit nu toch alle lagere scholen in Londen

Trump prijst “histori­sche successen” van zijn regering

1 januari President Trump is eerder dan voorzien teruggekeerd in de hoofdstad Washington DC om zijn politieke achterhoedegevecht te voeren. Hij beklemtoonde dat de Amerikanen zich moeten realiseren wat is bereikt door zijn regering, met name op het gebied van het herstel van de economie en de bestrijding van het coronavirus. Zelf had hij het over “historische successen”. De economische vooruitgang die onder zijn regering werd gerealiseerd is voor een belangrijk deel weggevaagd door het virus.