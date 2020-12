Britse regering roept bedrijven op zich voor te bereiden op brexit

Lijkschou­wer die lichaam Britse Nora (15) onderzocht nadat ze dood werd gevonden in Maleisi­sche jungle: “Niet uit te sluiten dat ze aangerand werd”

30 november Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is met een Brits meisje dat in augustus vorig jaar verdween in de Maleisische jungle en tien dagen later dood werd teruggevonden. En de kans bestaat dat we het nooit zullen weten. Een Britse lijkschouwer die een tweede autopsie op Nora Quoirin (15) uitvoerde, zegt dat hij niet kan uitsluiten dat het meisje aangerand werd.