Britse regering overweegt mensen 500 pond te betalen bij positieve coronatest

Vlaamse arts in Londens grootste ziekenhuis: “Ik zou Belgische scholen sluiten”

19 januari Kinderarts Igor Fierens (49) werkt in het grootste ziekenhuis van Londen, het Royal London Hospital. Al weken ziet de Vlaming de kliniek uit zijn voegen barsten, een fenomeen dat wij hier in de tweede golf ook hebben meegemaakt. “Maar de variant die nu circuleert, is veel besmettelijker. Als België niet voorzichtig is, wacht hetzelfde scenario.”