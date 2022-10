Britse regering maakt ommezwaai en schrapt belastingverlaging voor allerrijksten

Kwarteng kondigde ruim een week geleden grootschalige belastingverlagingen aan, waarvan vooral de allerrijksten in de samenleving zouden profiteren. De nieuwe regering van premier Liz Truss wilde met de maatregelen de economische groei stimuleren in heel de maatschappij, maar economen en analisten vreesden al snel dat de nieuwe koers enkel de rijken rijker zou maken en de armen armer. De radicaal neoliberale maatregel werd vorige week vol trots door de minister van Financiën Kwasi Kwarteng gepresenteerd. Om vervolgens te leiden tot een val van de Britse munt, paniek op de Britse hypotheekmarkt en een uitzonderlijke noodingreep van de Britse Centrale Bank, de Bank of England.

“Het is duidelijk dat de afschaffing van het belastingtarief van 45 procent onze doelstelling om de uitdagingen in ons land aan te pakken heeft overschaduwd. Daarom kondig ik aan dat we er niet mee doorgaan”, twitterde Kwarteng. “We hebben het begrepen en we hebben geluisterd”, voegde hij er nog aan toe. “Zo kunnen we ons concentreren op de uitvoering van de belangrijkste aspecten van ons plan. In de eerste plaats het plafond voor de energieprijzen”, aldus de minister.