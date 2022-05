Britse regering kondigt 15 miljard pond steun, en belasting op energiereuzen aan

In een toespraak in het parlement zei de minister dat het pakket de armste Britten zou helpen "het gewicht van de inflatie te voelen wegvallen". Volgens een verklaring van zijn ministerie zal "bijna één op de acht kwestbaarste huishoudens in het Verenigd Koninkrijk dit jaar minstens 1.200 pond (1.400 euro) ontvangen, waaronder een eenmalige uitkering voor de kosten van levensonderhoud (650 pond of 760 euro), een verhoging van het Universal Credit (400 pond of 470 euro) en een verdubbeling van de energiekorting". Dit alles voor oktober, wanneer het prijsplafond aanzienlijk zal worden verhoogd. De totale steun aan gezinnen met een laag inkomen zal hiermee dit jaar tot 37 miljard pond (ruim 43 miljard euro) oplopen, aldus het ministerie van Financiën. Eerder dit jaar werd al een maatregelenpakket van 22 miljard pond (bijna 26 miljard euro) aangekondigd.

De Labour-oppositie spotte donderdag in het parlement met de schijnbare ommezwaai van de Conservatieve regering, die maandenlang weigerde om zo'n belasting in te voeren. De regering van Boris Johnson weigerde dit uit de angst om investeringen in de overgang naar koolstofneutraliteit en energiezekerheid te ontmoedigen.

De Britse energie-autoriteit Ofgem waarschuwde dinsdag dat de energieprijzen in oktober met meer dan 40 procent zouden kunnen stijgen, wat neerkomt op 800 pond (940 euro) extra per jaar per huishouden. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in april opgelopen tot 9 procent, het hoogste niveau in 40 jaar.