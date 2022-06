Britse regering keurt uitlevering WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de VS goed

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft een besluit ondertekend om WikiLeaks-oprichter Julian Assange (50) aan de Verenigde Staten uit te leveren. Assange wordt in de VS verdacht van geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan te lekken. Hij kan 175 jaar celstraf krijgen in de VS.

Volgens de Britse krant ‘The Guardian’ is de kans groot dat advocaten van Assange in beroep zullen gaan tegen de beslissing. Ze hebben daar veertien dagen de tijd voor.

De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Assange van het stelen en verspreiden van geheim materiaal van Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan. Dat deed hij samen met klokkenluider Chelsea Manning. Volgens de VS brachten ze daarmee het leven van Amerikaanse informanten in gevaar. Manning werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel veroordeeld, maar kreeg in 2017 van toenmalig president Barack Obama een vervroegde vrijlating.

Volgens medestanders is Assange een onderzoeksjournalist die oorlogsmisdaden aan het licht gebracht heeft en aan wie een voorbeeld zou moeten worden genomen.

De WikiLeaks-oprichter probeert al jaren een proces in de VS te voorkomen. Tussen 2010 en 2019 verbleef hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om een vervolging in Zweden te ontkomen. Daar werd hij door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting, maar Assange vreesde dat hij via Zweden zou worden uitgeleverd aan de VS.

In 2019 verliet hij de Ecuadoraanse ambassade nadat Zweden de vervolging staakte. Toen werd hij opgepakt door de Britse politie en in 2021 besloot een rechtbank dat hij mag worden uitgeleverd aan de VS.

Herbekijk: Julian Assange mag uitgeleverd worden aan VS