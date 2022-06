Britse regering keurt uitlevering Julian Assange aan de VS goed: WikiLeaks tekent beroep aan

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft een besluit ondertekend om WikiLeaks-oprichter Julian Assange (50) aan de Verenigde Staten uit te leveren. Assange wordt in de VS verdacht van geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan te lekken. Hij kan 175 jaar celstraf krijgen in de VS. WikiLeaks tekent beroep aan.

WikiLeaks noemt het besluit van Patel een enorme klap voor de vrijheid van meningsuiting. Volgens WikiLeaks is Assange een journalist en publicist die Amerikaanse oorlogsmisdaden in naar eer en geweten aan het licht bracht. Washington wil hem daarom laten verdwijnen, onder om anderen af te raden zijn voorbeeld te volgen, klinkt het.

“Rekening houdend met zowel het Magistrates Court als het High Court is de uitlevering van Julian Assange aan de VS gelast”, zei een woordvoerder van het Britse binnenlandministerie. Die rechtbanken waren van oordeel dat het niet “onderdrukkend, onrechtvaardig of misbruik van procesvoering zou zijn om Assange uit te leveren”, voegde hij eraan toe.

“Evenmin hebben zij (de rechtbanken) vastgesteld dat de uitlevering onverenigbaar zou zijn met zijn (Assange) mensenrechten waaronder zijn recht op een eerlijk proces en op vrijheid van meningsuiting, en (hebben zij vastgesteld) dat hij in de VS een passende behandeling zal krijgen, inclusief voor zijn gezondheid”, aldus de woordvoerder.

Organisaties zoals Reporters Zonder Grenzen en Amnesty International verzetten zich tegen de uitlevering, omdat zij ondanks de Amerikaanse beloftes vrezen voor gevangenisomstandigheden die het risico op zelfdoding verhogen.

Geheim materiaal oorlog in Irak en Afghanistan

De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Assange ervan 700.000 geheime documenten te hebben gelekt over militaire en diplomatieke activiteiten van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Dat deed hij samen met klokkenluider Chelsea Manning. Volgens de VS brachten ze daarmee het leven van Amerikaanse informanten in gevaar. Manning werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel veroordeeld, maar kreeg in 2017 van toenmalig president Barack Obama een vervroegde vrijlating.

Al meer dan tien jaar op de vlucht

De WikiLeaks-oprichter probeert al jaren een proces in de VS te voorkomen. Tussen 2010 en 2019 verbleef hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om een vervolging in Zweden te ontkomen. Daar werd hij door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting, maar Assange vreesde dat hij via Zweden zou worden uitgeleverd aan de VS.

In 2019 verliet hij de Ecuadoraanse ambassade nadat Zweden de vervolging staakte. Toen werd hij opgepakt door de Britse politie en in 2021 besloot een rechtbank dat hij mag worden uitgeleverd aan de VS.

