Britse regering investeert 700 miljoen pond in nieuwe kerncentrale

Sizewell C wordt pas de tweede nieuwe kerncentrale, na die van Hinkley Point, die de jongste dertig jaar werd gebouwd in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe centrale zal bestaan uit twee reactoren van 3,2 GW in totaal en moet de volgende zestig jaar energie leveren aan zes miljoen gezinnen. Tegen 2035 zou ze klaar moeten zijn.

Capaciteit verdrievoudigen

Door zelf te investeren, krijgt de Britse overheid ook een belang in het project. De 700 miljoen pond is afkomstig van een potje van 1,7 miljard, bedoeld voor nieuwe kernenergieprojecten. Op de site in Sizewell werden eerder al twee kerncentrales gebouwd. Sizewell A werd geopend in de jaren 1960, maar is sinds 2006 niet langer in werking. Sizewell B (1995) is wel nog altijd actief.