Britse regering houdt vertrouwensstemming over zichzelf

Ex-managers moeten schadever­goe­ding van 95 miljard euro betalen na kernramp Fukushima

Een rechtbank in Tokio heeft vier voormalige managers van de uitbater van de kerncentrale van Fukushima veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 13.000 miljard yen (ongeveer 95 miljard euro) aan het bedrijf, omdat ze er niet in slaagden de kernramp in 2011 te voorkomen.

10:26