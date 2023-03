Britse regering gaat bezit van lachgas verbieden

"We maken ons zorgen over de toename van de gezondheids- en sociale schade van lachgas en hoe algemeen verkrijgbaar het is voor het publiek, vooral voor jongeren. Daarom verbieden we lachgas. We maken het bezit van di-stikstofoxide voor het eerst strafbaar; we voorkomen levering voor misbruik door strengere controles op detailhandelaren op te leggen; en we geven meer bevoegdheden aan wetshandhavers om actie te ondernemen tegen overtreders", zei een regeringswoordvoerder.