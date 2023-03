Britse regering gaat bevoegdheden uitbreiden om "boten voor eens en altijd te stoppen"

De wetgeving zou dinsdag al van kracht worden en zal naar verluidt asielaanvragen van mensen die in kleine bootjes naar Groot-Brittannië reizen, niet-ontvankelijk maken. De minister van Binnenlandse Zaken wordt dan verplicht iedereen die toekomt "binnen een aanvaardbare termijn" naar Rwanda of een ander "veilig derde land" te sturen. Wie toekomt zal ook geen asiel mogen aanvragen in het Verenigd Koninkrijk en er zijn plannen om hen te verbieden ooit nog terug te keren.

Volgens Sunak zijn de nieuwe bevoegdheden een stap naar zijn belofte om "de boten voor eens en altijd te stoppen". "Illegale migratie is niet eerlijk voor de Britse belastingbetaler, het is niet eerlijk voor degenen die hier legaal komen en het is niet goed dat criminele bendes hun immorele handel kunnen voortzetten", aldus de premier in The Mail on Sunday.