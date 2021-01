Britse rechter beslist over uitlevering Julian Assange aan Verenigde Staten

De zaak draait rond het openbaar maken van 470.000 documenten die betrekking hebben op de Amerikaanse diplomatie en de oorlogen in Afghanistan en Irak. Dat gebeurde in 2010. Later werden via WikiLeaks ook nog eens 250.000 diplomatieke berichten op straat gegooid. Volgens het Amerikaanse gerecht heeft Assange op die manier Chelsea Manning, die voor het leger werkte, de mogelijkheid geboden geheime informatie publiek te maken. Nog volgens de beschuldiging heeft hij ook anderen geholpen met hacken en bracht hij met de publicatie van geheime documenten Amerikaanse informanten in gevaar. Alles samen lopen er 18 aanklachten tegen Assange.

Seksueel misbruik

Momenteel zit de Australiër in het Verenigd Koninkrijk een celstraf van 50 maanden uit omdat hij in 2012 de voorwaarden van een opgelegde voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft geschonden. Zweden had namelijk om zijn uitlevering gevraagd nadat twee Zweedse vrouwen hem van seksueel misbruik beschuldigd hadden. Een Britse rechter ging op het Zweedse verzoek in, maar volgens Assange was het hele verhaal slechts een excuus om hem via Zweden aan de VS te kunnen uitleveren.

Hij klopte aan bij de ambassade van Ecuador in Londen, die hem daarop politiek asiel gaf. Momenteel zit Assange in een Londense cel. Want nadat zijn asiel in 2019 ingetrokken werd, kon hij door de Britse politie worden gearresteerd.

Daags voor rechter Vanessa Baraitser zich over de uitlevering van Assange uitspreekt, trekt zijn vriendin Stella Moris aan de alarmbel. In de Mail on Sunday zegt ze dat een uitlevering een aanslag zou zijn op het recht op publicatie. “De persvrijheden die we hier genieten zouden betekenisloos worden als ze gecriminaliseerd of onderdrukt kunnen worden door regimes in Rusland of Ankara of door aanklagers in Alexandria, in (het Amerikaanse) Virginia.”

In de VS wordt overigens ontkend dat Assange een celstraf van 175 jaar riskeert. Volgens de regering in Washington zou hij voor 4 tot 6 jaar achter de tralies kunnen verdwijnen.

