Britse psychologen leren Oekraïense collega’s speciale therapie aan: “Om landgenoten die mentaal onder oorlog lijden te helpen”

Twee artsen uit Wales, Lisa de Rijk en Rhian Price, hebben een programma opgestart om Oekraïense psychologen te helpen met hun ondersteuning van landgenoten die mentaal te lijden hebben onder de oorlog. De twee dokters zijn gespecialiseerd in een behandeling die ontwikkeld werd na de 9/11-aanslagen. De bedoeling van het initiatief is om de psychologen de nodige vaardigheden te geven om Oekraïners met post-traumatische stoornissen zo goed mogelijk te helpen. “Dat was het beste cadeau dat we hen konden geven”, klinkt het.

De twee experten zijn afkomstig uit Gwynedd, een plaats in het noordwesten van Wales. Dokter de Rijk besloot om actie te ondernemen nadat ze een gesprek had met een Poolse psycholoog in Oekraïne die om hulp had gevraagd. De arts contacteerde meteen een aantal collega-psychologen die bekend waren met ‘RTM-therapie’. Die behandeling werd ontwikkeld na de aanslagen op de WTC-torens in New York, op 11 september 2001. RTM-therapie is een proces waarbij de herinneringen van een persoon worden aangepast. De behandeling is in het verleden al erg effectief gebleken. Zo vermindert het bij 90 procent van de behandelde personen nachtmerries en flashback-symptomen van post-traumatische stressstoornissen (PTSS).

Uiteindelijk ontstond er een team van elf psychologen uit Engeland, Wales, Noord-Ierland, Polen, New Mexico en Florida. Zij hielpen 28 Oekraïense collega’s tijdens een driedaagse sessie via Zoom. De meesten onder hen wonen en werken nog steeds in Oekraïne, terwijl anderen eerder al naar Polen waren gevlucht.

“Helemaal in shock”

De artsen wilden met hun programma benadrukken dat een oorlog ook op psychologisch vlak heel wat leed kan veroorzaken. “De 28 therapeuten zagen er de eerste dag heel bleek uit, ze waren helemaal in shock en toonden weinig emoties”, vertelt de Rijk. “Op het einde van het traject zag je opnieuw warmte in hen. Ze vonden hun professionele identiteit terug, wat betekende dat ze in staat waren om terug te keren naar hun dagelijkse werk en leven, met vaardigheden om hun landgenoten te helpen.”

De toewijding van de Oekraïense psychologen was enorm, vertellen de Britse artsen. Zo volgde een van de therapeuten het webinar vanuit haar auto nadat ze naar Zwitserland was gevlucht. Een ander persoon moest eerst overtuigd worden om de sessie te verlaten om zich naar een schuilkelder te begeven toen het luchtalarm afging. De Oekraïense psychologen vertelden ook hun persoonlijke verhalen. “We zijn altijd professioneel gebleven, maar op het einde, toen we afscheid aan het nemen waren, begonnen ze te vertellen over wat ze hadden meegemaakt”, aldus dokter Price.

Verschillende Oekraïense psychologen zijn ondertussen gestart met de behandeling bij landgenoten die zware mentale klachten hebben door de oorlog. “We willen laten zien dat we inwoners van een land dat verscheurd is door oorlog nieuwe vaardigheden hebben kunnen bijbrengen (...) en dat zoiets zonder geld kan”, besluit dokter de Rijk.

