Britse prof die exact aantal stemmen voor Boris Johnson voorspelde: “Zou me verbazen als hij in herfst nog premier is”

211 parlementariërs van de Britse Conservatieve Partij spraken maandag hun vertrouwen in partijleider en premier Boris Johnson uit. Eén man tweette de juiste uitslag een uur voor hij bekend was: professor Jon Tonge van de universiteit van Liverpool. Op Twitter drukte hij daarna zijn spijt uit dat hij geen geld op zijn gok had ingezet. Volgens Tonge is Johnson wel nog niet uit de problemen en zal hij in het najaar alsnog premier af zijn.

Jon Tonge doceert Britse en Ierse politiek aan de universiteit van Liverpool. Maandag tweette hij 58 minuten voor de bekendmaking van het resultaat van de vertrouwensstemming over Boris Johnson zijn pronostiek. Hij zat er helemaal op met de 211 stemmen of 59 procent in het voordeel van de conservatieve partijleider. Wat de tegenstemmen betreft, zat hij er met 147 eentje naast, omdat er nog één parlementariër meer ging stemmen dan verwacht.

Straf, en professor Tonge kreeg dan ook veel reacties op Twitter. Hij werd gevraagd om de lotto en paardenraces te voorspellen. Ze vergeleken hem met Nostradamus en noemden hem de “Mystic Meg van de politieke wetenschap”, naar de artiestennaam van Margaret Anne Lake, een bekende astrologe in het Verenigd Koninkrijk. Zelf reageerde hij met Britse humor: “Ik heb niet gewed (snik)”. En ook nog: “Zoals mijn sceptische wederhelft het zei: ‘De eerste keer dat je gelijk hebt sinds je met me getrouwd bent’”. Dat van die weddenschap, méénde hij ook. Aan ‘The Guardian’ zei hij: “Ik ga weleens een politieke weddenschap aan, maar ironisch genoeg deed ik dat maandag niet, omdat ik bezig was met het uitrekenen van het resultaat. Het is dus wel een beetje bitterzoet.”

Tonge waagt zich nu in ‘The Guardian’ aan een nieuwe voorspelling. Volgens de professor is het binnen het half jaar alsnog afgelopen met Boris Johnson in de politiek. “Het zou mij verbazen als hij in de herfst nog altijd premier zou zijn. Ik zou zeggen zes maanden, maar als iemand het kan uitzingen, dan wel Johnson.” Hij verduidelijkte: “Dit is de politieke ontsnappingskoning der politieke ontsnappingskoningen. Zijn probleem is dat het ‘privileges committee’ geen blad voor de mond zal nemen als het gaat om de vraag of hij het parlement heeft misleid. En dat is waarschijnlijk genoeg voor hem.”

Tonge verwijst naar het lopende parlementair onderzoek over het schandaal rond feestjes van overheidspersoneel tijdens lockdowns. Zijn betrokkenheid bij wat over het Kanaal ‘partygate’ is gaan heten, kostte hem - na een politieonderzoek en na de vertrouwensstemming van maandag - voorlopig niet zijn politieke carrière. Maar als uit het parlementair onderzoek zou blijken dat hij als regeringsleider het parlement bewust heeft voorgelogen, dan zal de druk om op te stappen opnieuw enorm toenemen.

De politicoloog is niet aan zijn proefstuk toe. Vorige maand was hij al bijna even accuraat in zijn pronostiek van de uitslag van de verkiezingen in Noord-Ierland. “Ik zei dat Sinn Féin 26 zetels zou krijgen en dat werden er 27. Ik zei dat de DUP 24 zetels zou krijgen en zij kregen er 25", herinnert hij zich. Ook bij de Noord-Ierse parlementsverkiezingen in 2017 zat hij er maar één zetel naast.

Zijn beredeneerde gok van maandag geeft professor Tonge een “warm gevoel” van beroepstrots, maar tegelijkertijd vindt hij het jammer dat hij één tegenstem miste. “Dat irriteert mij omdat het leuk was geweest als ik het helemaal goed had gehad.” Hij dekt zich voor zijn volgende gok op Twitter al wat in: “Ik heb niet gepreciseerd in welke herfst hij weg zal zijn.”