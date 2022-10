Britse premier Truss verontschuldigt zich, maar denkt er niet aan haar positie op te geven

“Ik wilde handelen om mensen te helpen met hun energierekeningen en het probleem van hoge belastingen aanpakken. Maar we gingen te ver en te snel”, zei Truss daarover. Ze erkende dat ze fouten heeft gemaakt, maar zei ook die te hebben hersteld. Over de onvrede in haar partij, die in de peilingen is gekelderd, zei ze dat “we ons eenvoudigweg niet kunnen veroorloven om onze tijd te besteden met over de Conservatieve Partij praten, in plaats van over wat we moeten leveren.”