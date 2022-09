Britse premier Truss feliciteert Italiaanse collega Meloni

PORTRET. Als kind stak ze per ongeluk haar huis in brand. Nu wordt Giorgia Meloni (45) zo goed als zeker de eerste vrouwelij­ke premier van Italië

Verlaten door haar vader toen ze twee was. Veroordeeld tot armoede toen ze als kind per ongeluk haar huis in brand stak. Verbeten om terug te vechten nadat ze als tiener om zowat alles werd uitgelachen. Vandaag wordt diezelfde Giorgia Meloni (45) - na de verpletterende verkiezingsoverwinning van haar uiterst rechtse partij Fratelli d’Italia zo goed als zeker de eerste vrouwelijke premier in de geschiedenis van Italië. Maak kennis met de harde tante van de Laars.

20:03