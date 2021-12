Britse premier optimistisch in eindejaarsspeech: “Het gaat ondanks omikron goede kant op”

Republi­kein Ted Cruz verwart Washington met Australi­sche staat

De Amerikaanse senator Ted Cruz heeft in een tweet de Australische staat Western Australia verward met de Amerikaanse staat Washington. De Britse krant The Guardian schrijft dat de Republikein Cruz in een inmiddels verwijderd bericht op Twitter schrijft over "machtsdronken autoriteiten" in Washington, terwijl het in werkelijkheid om coronamaatregelen aan de andere kant van de wereld gaat.

