Britse premier Liz Truss treedt af

“Gestolen apparatuur uit Zweedse flitspalen mogelijk gebruikt in Russische drones”

De Zweedse autoriteiten treffen al maanden vernielde flitspalen aan, schrijft de Zweedse krant Aftonbladet. Het vermoeden bestaat dat Rusland deze flitsapparatuur gebruikt in drones die het land inzet bij de oorlog in Oekraïne. Gisteren werd volgens lokale media nog camera-apparatuur gestolen uit twee flitspalen in een gebied ten noorden van Stockholm.

