Britse premier Liz Truss maakt kabinet bekend: geen enkele witte man in vijf belangrijkste posities

Russische commandant in Berdjansk gedood door bomaanslag

De militaire commandant van Rusland in de veroverde Oekraïense havenstad Berdjansk is dinsdag door middel van een autobom om het leven gebracht. Kolonel Artem Bardin raakte volgens het Russische staatspersbureau Ria Novosti zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis.

19:45