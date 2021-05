Britse premier Johnson verontschuldigt zich voor geweld in Noord-Ierland in 1971

VS blokkeren gezamenlij­ke verklaring Veilig­heids­raad over oplaaiend geweld tussen Israël en Palestij­nen - vrees voor grootscha­li­ge oorlog neemt toe

21:47 De Verenigde Staten hebben een gemeenschappelijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad over het escalerende geweld in het Midden-Oosten geblokkeerd. Volgens diplomaten zien de VS zo’n verklaring niet als bevorderlijk voor een de-escalatie tussen Israëli’s en Palestijnen. De vrees voor een “grootschalige oorlog” in de regio neemt toe.