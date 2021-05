Britse premier Johnson: "Vaccins lijken tegen alle coronavarianten te werken”

INTERVIEW. Topviro­loog Peter Piot: "In gesloten ruimte in groep samenkomen blijft een groot risico"

18 mei Helaas is het geen fictie, maar als we van corona een spannende thrillerserie maken, dan zitten ze in Groot-Brittannië door de snellere vaccinatiecampagne al een seizoen verder dan hier. Eens horen bij onze topviroloog Peter Piot (72) of de schurk in de hoofdrol - Covid-19 - al bijna sneuvelt. “De catastrofe in India is een les voor iedereen: niet te snel victorie kraaien.”