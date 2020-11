Britse premier Johnson pessimistisch gestemd over brexitdeal: “Verre van zeker”

Johnson toonde zich wel optimistisch over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk: dat zal enkel maar voorspoed kennen, deal of niet, zo benadrukte de woordvoerder van de premier vanmiddag. Een akkoord draagt nog altijd Johnsons voorkeur weg, “maar niet ten koste van onze principes rond soevereiniteit en controle over onze wetten, grenzen, ons geld, en onze vis”, klonk het. "We werken heel hard om oplossingen te vinden die de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk respecteren, maar het is verre van zeker dat een akkoord mogelijk is, en de tijd dringt nu echt.”

Exit over zes weken

De gesprekken over een handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU lopen door in Brussel en duren inmiddels al maanden. Een spoedig akkoord is nodig als beide kampen ook nog voldoende tijd willen overhouden om de benodigde goedkeuringen te krijgen voordat het Verenigd Koninkrijk op 31 december de interne Europese markt definitief verlaat. Dat is over zes weken.

Tegenover het persbureau Bloomberg zeggen onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie dan weer dat een brexitdeal tegen begin volgende week wel nog mogelijk is. Mogelijk kan maandag een akkoord naar buiten worden gebracht.

Naar verluidt wil EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier de lidstaten vrijdag informeren over de vooruitgang van de exitgesprekken. Daarna zouden de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen telefonisch overleg kunnen voeren.

Coronatest negatief

Johnson is overigens gisteren negatief getest op het coronavirus, maar maakt zijn isolatieperiode van twee weken af, zei de woordvoerder van de premier. Die werd zondag gewaarschuwd door de nationale gezondheidsdienst NHS op basis van informatie van een volgsysteem. Hij begon zijn werkweek in zelfisolatie, zoals de regels voorschrijven. In een video zei hij gisteren zich “beter dan ooit” te voelen.

De 56-jarige regeringsleider raakte eind maart besmet met het virus. Na een verblijf van enkele dagen op de intensive care mocht hij half april het ziekenhuis verlaten.