“Britse premier Johnson ontslaat doorgaans aan hem loyale minister Gove”, meerdere bewindslieden stappen op

De nu ontslagen Gove is al decennia een vooraanstaand figuur in de Conservatieve Partij en heeft vanaf zijn aanstelling in 2010 als minister van Onderwijs hoge posities binnen de partij van Johnson bekleed. Zo was hij ‘Chief Whip’ in het parlement, een belangrijke leiderspositie. Ook was hij al minister van Justitie en minister van Milieu.

“Je kunt niet naar de pers gaan en zeggen dat je de premier oproept om op te stappen, en verwachten dat je in het kabinet kan blijven”, klonk het bij bronnen binnen Downing Street over het vermeende ontslag van Gove. “Het is niet de eerste keer dat hij zich verraderlijk, vreselijk en deloyaal gedraagt. Dit had al jaren geleden moeten gebeuren.”

Volledig scherm De Britse premier Boris Johnson (links) en Michael Gove (rechts) op archiefbeeld. © AFP

Gisterenavond trokken meerdere vooraanstaande Britse ministers uit zijn kabinet naar de ambtswoning van premier Boris Johnson om hem te vertellen dat hij moet stoppen als premier, aangezien hij het vertrouwen van de Conservatieve partij heeft verloren. Onder hen zouden minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, minister voor Noord-Ierland Brandon Lewis, een oude bondgenoot van Johnson en minister van Transport Grant Shapps, die Johnson bleef steunen tijdens het partygate-schandaal, zijn geweest. Volgens de BBC heeft Shapps aan de premier verteld dat Johnson een tweede vertrouwensstemming niet zal winnen. De minister zou Johnson hebben aangeraden om zelf vervroegd, maar ordentelijk op te stappen.

Johnson heeft de afgelopen dagen meermaals aangegeven niet te willen vertrekken. “Als ik kijk naar de problemen waar dit land voor staat, en ook de oorlog in Europa, zie ik niet hoe het verantwoordelijk is daarvan weg te lopen”, zei hij onder meer. “Het laatste wat dit land nodig heeft zijn verkiezingen.” Johnson zou volgens de BBC aan willen blijven om zich te focussen op de “immens belangrijke zaken die dit land tegemoet ziet”.

Derde minister neemt ontslag

Ook de minister voor Wales, Simon Hart, was bij de groep ministers die Johnson vergeefs aanmaanden op te stappen. Woensdagavond laat maakte Hart via een brief aan Johnson bekend zijn functie neer te leggen. Hij is daarmee de derde minister uit het kabinet van de Britse premier Boris Johnson die ontslag neemt, na minister van Volksgezondheid Sajid Javid en de minister van Financiën Rishi Sunak.

In zijn ontslagbrief aan Johnson zegt Hart: “Ik had wanhopig gehoopt dat ik kon vermijden deze brief te schrijven, maar helaas lijkt er geen andere optie over te blijven dan terug te treden uit mijn rol als minister voor Wales”. Hij voegt eraan toe: “Mijn collega’s hebben zowel privé als in het openbaar hun uiterste best gedaan om u te helpen het schip te keren, maar tot mijn spijt ben ik van mening dat we het punt voorbij zijn waarop dit mogelijk is”. Tal van bewindslieden zijn al opgestapt uit zijn door schandalen getroffen regering.

Volledig scherm De Britse minister voor Wales, Simon Hart, nam gisterenavond laat ontslag. © AFP

Ook onderminister voor Volksgezondheid treedt af

Kort na Harts ontslag, trad ook onderminister Edward Argar van Volksgezondheid af.

Ook de procureur-generaal voor Engeland en Wales, Suella Braverman, riep Johnson aan het einde van woensdagavond op af te treden en zei als eerste bewindspersoon dat ze tegen de premier de strijd aan wil gaan om het voorzitterschap van de Conservatieve Partij. Braverman maakte ook duidelijk haar huidige functie niet te willen opgeven.

Volledig scherm Suella Braverman, de procureur-generaal voor Engeland en Wales, is klaar om de strijd met Johnson aan te gaan om het leiderschap van de Conservatieve partij. © Getty Images