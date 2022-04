Britse premier Johnson krijgt boete voor lockdownfeestjes in Downing Street

Zelensky: "Vermoede­lijk tienduizen­den doden gevallen in Marioepol”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een toespraak voor het Zuid-Koreaanse parlement opnieuw aandacht gevraagd voor de verwoesting die de Russische troepen aanrichten in zijn land. “Er zijn vermoedelijk tienduizenden doden gevallen in Marioepol”, klonk het. “Er zijn ook al honderden gebouwen gesneuveld.”

11 april